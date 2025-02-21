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12:20, 21 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме заметили изменение риторики Европы в отношении России

Депутат Чепа: Риторика Европы в отношении России меняется
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Риторика Европы в отношении России постепенно меняется под давлением США, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он уточнил, что полноценное восстановление отношений пока кажется маловероятным, тем не менее, Европа заинтересована в российских ресурсах.

«Я уже говорил о том, что риторика западных стран будет меняться, и она меняется под давлением США. Экономическая зависимость Европы от Штатов очень большая. При этом не все в этом отношении устраивает США, отсюда демарши с вводом пошлин и прочих действий, которые должны выравнять соотношение в пользу Америки», — сказал политик.

Чепа заметил, что не все лидеры европейских стран сразу начнут принимать позицию США ввиду различных особенностей двусторонних отношений. Но рано или поздно они будут вынуждены пойти на изменение риторики.

«Конечно, никто не будет считать нас особенными друзьями. Россию хотят видеть слабой, хотят иметь возможность что-то диктовать. Но при этом боятся нашего ядерного щита и стремятся использовать наши ресурсы», — объяснил депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за завершение конфликта на Украине. Он также добавил, что Франция не намерена отправлять какие-либо войска на Украину.

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