Макрон выступил за завершение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не намерен отправлять на Украину французских военных

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за завершение украинского конфликта. Он также уточнил, что не намерен отправлять на Украину войска, пишет France 24.

«Наша цель — долговременный мир, то есть мир, который позволит Украине быть стабильной, иметь признанное интернациональное право, план реконструкции и так далее», — подчеркнул политик в видеообращении.

Он также добавил, что Франция не намерена отправлять какие-либо боевые войска на Украину. По мнению Макрона, Украина не может вернуть военным путем свои территории, и Россия тоже не может военным путем двигаться дальше.

Днем ранее в Белом доме проинформировали, что Дональд Трамп 24 февраля примет в Вашингтоне Эммануэля Макрона, а 27 февраля — премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

На прошлой неделе президент Франции заявил, что с свете последних заявлений США по Украине европейские государства должны пересмотреть свою роль в мире. По словам Макрона, его не удивляют недавние действия американского лидера Дональда Трампа. Как утверждает французский президент, решения главы США дают Европе пространство для маневра.