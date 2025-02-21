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17:05, 21 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о полном провале внешней политики Зеленского

Депутат Рады Климпуш-Цинцадзе: Внешняя политика Зеленского провалилась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Внешняя политика президента Украины Владимира Зеленского полностью провалилась из-за взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Прямой» на YouTube.

«Все возможности, которые были у команды Зеленского, якобы пытавшейся настроить диалог с новой администрацией, (...) полностью провалились. Это полное фиаско внешней политики Украины», — подчеркнула политик.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, Зеленский своей внутренней политикой создал все условия для провала внешнеполитической деятельности, преследуя оппозицию и неподконтрольные власти СМИ. Депутат подчеркнула, что настойчивость Трампа в вопросе проведения выборов на Украине свидетельствует об отсутствии доброжелательных отношений между президентом США и Зеленским.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник объяснил цель заявлений Трампа о Зеленском. По его мнению, таким образом американский лидер намекает, что политик может потерять власть в своей стране.

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