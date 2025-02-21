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16:28, 21 февраля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

Политолог Бортник: Цель заявлений Трампа в оказании давления на Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Pool / AP

Заявления президента США Дональда Трампа с критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского делаются с целью оказания давления на него. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник, передает «Страна.ua»

По его словам, на Зеленского оказывается давление в связи с требованием провести президентские выборы. Он добавил, что таким образом Трамп намекает, что президент Украины может потерять власть в своей стране. Второй целью Трампа политолог назвал стремление ухудшить репутацию украинского президента на Западе. Таким образом, считает Бортник, президент США пытается уменьшить влияние Зеленского на ситуацию и лишить его возможности требовать чего-то от западных политиков, вынуждать которых делать определенные действия Зеленский умеет неплохо.

«Не исключаю, что этот прием Трамп взял из бизнеса, где принято при выбивании лучших условий сделки всячески давить на партнера. Но Трамп заинтересован в соглашении, поэтому будем смотреть на итоговый результат», — заключил политолог.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа. По его словам, говорить о том, что Трамп находится «в пузыре дезинформации», было неправильным.

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