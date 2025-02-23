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14:43, 23 февраля 2025Экономика

Стало известно о подготовке зарубежных компаний к возвращению на российский рынок

Решетников: Зарубежные компании зондируют перспективы возвращения в Россию
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Зарубежные компании активно зондируют перспективы возвращения на российский рынок. Об этом рассказал министр экономического развития страны Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Пока каких-то юридических обращений [зарубежных компаний] к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», — сообщил он о подготовке иностранных компаний к возвращению в Россию.

При этом, по словам министра, в настоящее время в приоритете находится российский бизнес. Предпринимателей из России сообщения о возвращении зарубежных компаний на данный момент беспокоят, поскольку для них важна предсказуемость, добавил министр.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о требованиях к возвращающимся на российский рынок иностранным компаниям. По его словам, им будет предложено размещать свои подразделения в том числе в новых регионах.

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