В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

Мантуров: Россия потребует от иностранных брендов захода в новые регионы

Россия потребует от иностранных брендов захода в Крым и новые регионы при возвращении в страну. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в Telegram-канале репортера.

Зарубин задал министру вопрос о перспективе возвращения зарубежных розничных сетей на внутренний рынок с учетом новых территорий. «У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — ответил Мантуров.

Кроме того, министр подчеркнул, что в случае возвращения американского авиапроизводителя Boeing будут создаваться такие условия, чтобы российские перевозчики в первую очередь приобретали самолеты отечественного производства.

«В автопроме ситуация очень неоднозначная, — добавил Мантуров. — Просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас хорошая память, и легко мы принимать такие решения точно не будем».

Ранее Мантуров заявлял, что условием возвращения западных компаний в Россию является отмена санкций. По его словам, страна будет решать этот вопрос с точки зрения собственной выгоды.