В Раде обратились с просьбой к госсекретарю США в связи с гибелью журналиста Лиры

Депутат Дубинский призвал США ввести санкции против ответственных за смерть Лиры

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский призвал госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против лиц, ответственных за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что предложил Рубио подготовить законопроект о санкциях за нарушение прав человека и похищение людей в республике. Он отметил, что Лира является одной из жертв киевского режима.

«В Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов и ДБР, распространена практика похищений, пыток, вымогательств. Остановить их в условиях диктатуры Зеленского могут только санкции США против вовлеченных лиц», — подчеркнул депутат

Ранее Дубинский заявил, что Зеленского будут судить в США из-за убийства Лиры. Он указал, что американский предприниматель Илон Маск неоднократно говорил о том, что украинский президент несет ответственность за гибель журналиста.