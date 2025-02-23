В Раде обратились с просьбой к госсекретарю США в связи с гибелью журналиста Лиры

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский призвал госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против лиц, ответственных за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик сообщил, что предложил Рубио подготовить законопроект о санкциях за нарушение прав человека и похищение людей в республике. Он отметил, что Лира является одной из жертв киевского режима.
«В Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов и ДБР, распространена практика похищений, пыток, вымогательств. Остановить их в условиях диктатуры Зеленского могут только санкции США против вовлеченных лиц», — подчеркнул депутат
Ранее Дубинский заявил, что Зеленского будут судить в США из-за убийства Лиры. Он указал, что американский предприниматель Илон Маск неоднократно говорил о том, что украинский президент несет ответственность за гибель журналиста.