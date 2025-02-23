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03:02, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Раде обратились с просьбой к госсекретарю США в связи с гибелью журналиста Лиры

Депутат Дубинский призвал США ввести санкции против ответственных за смерть Лиры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский призвал госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против лиц, ответственных за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что предложил Рубио подготовить законопроект о санкциях за нарушение прав человека и похищение людей в республике. Он отметил, что Лира является одной из жертв киевского режима.

«В Украине до сих пор, силами СБУ при покрывательстве судов и ДБР, распространена практика похищений, пыток, вымогательств. Остановить их в условиях диктатуры Зеленского могут только санкции США против вовлеченных лиц», — подчеркнул депутат

Ранее Дубинский заявил, что Зеленского будут судить в США из-за убийства Лиры. Он указал, что американский предприниматель Илон Маск неоднократно говорил о том, что украинский президент несет ответственность за гибель журналиста.

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