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22:12, 22 февраля 2025Бывший СССР

В Раде предрекли суд над Зеленским в США

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского будут судить в США из-за смерти Лиры
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского будут судить в США из-за убийства американского журналиста Гонсало Лиры. С таким предупреждением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Уже несколько раз [Илон] Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — предрек он.

О панике в Киеве из-за слов Маска также рассказал депутат Рады Александр Дубинский. «Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал он.

Ранее Маск еще раз обвинил Зеленского в убийстве Лиры. «Зеленскому не следовало убивать американского журналиста», — заметил миллиардер.

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