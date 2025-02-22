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16:27, 22 февраля 2025Мир

Маск еще раз обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

Илон Маск заявил, что Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Лиру
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Гонсало Лира

Гонсало Лира. Фото: Guruguru / Wikipedia

Предприниматель Илон Маск заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом он написал в соцсети X.

«Зеленскому не следовало убивать американского журналиста», — написал он.

Ранее Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Так бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии.

Затем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения Илона Маска. «Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал он.

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