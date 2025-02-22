Маск еще раз обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

Предприниматель Илон Маск заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом он написал в соцсети X.
«Зеленскому не следовало убивать американского журналиста», — написал он.
Ранее Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Так бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии.
Затем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения Илона Маска. «Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал он.