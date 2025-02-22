Маск еще раз обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

Илон Маск заявил, что Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Лиру

Предприниматель Илон Маск заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Гонсало Лиру. Об этом он написал в соцсети X.

«Зеленскому не следовало убивать американского журналиста», — написал он.

Ранее Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Так бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии.

Затем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения Илона Маска. «Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал он.