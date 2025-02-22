Украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска

Нардеп Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения Маска

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения предпринимателя Илона Маска. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал он.

Нардеп отметил, что, если украинские власти не дадут ответ, то расплачиваться придется всей стране.

Ранее Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Так бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии.