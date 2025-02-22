Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 22 февраля 2025Бывший СССР

Украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска

Нардеп Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения Маска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о криках киевской власти из-за обвинения предпринимателя Илона Маска. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал он.

Нардеп отметил, что, если украинские власти не дадут ответ, то расплачиваться придется всей стране.

Ранее Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Так бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского высказались о соглашении с США по полезным ископаемым

      Обвиняемый в хищении экс-сотрудник Минобороны отправился на СВО

      Решение Зеленского «наброситься» на Трампа назвали ошибкой

      Евросоюзу предрекли потерю десятков миллиардов из-за Трампа

      Бой Бетербиева и Бивола перенесли

      В Швеции захотели выдворить российскую активистку

      Экс-главред ELLE отдала миллионы мошеннице под видом психолога

      Раскрыты новые подробности боев в Курской области

      Украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска

      Названа предпочтительная страна для переезда несогласных с политикой Трампа американцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше