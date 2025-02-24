Ингредиенты для приготовления популярного блюда подорожали

РГ: Продукты для приготовления блинов подорожали на 14 процентов

За год ингредиенты для приготовления блинов в домашних условиях подорожали в России на 14 процентов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследовательскую компанию Ntech.

Для расчета ее эксперты ориентировались на классический рецепт: 500 граммов молока, 300 граммов муки, 3 яйца, 50 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла. По словам аналитика Леонида Ардалионова, основной вклад в подорожание соответствующего набора продуктов внесло сливочное масло. Стоимость остальных компонентов увеличилась всего на шесть процентов.

Отмечается также, что средние цены на замороженные блины основных брендов или снизились, или остались на уровне января-февраля прошлого года. Однако на 15 процентов подорожали готовые к употреблению блины.

Ранее россиянам предсказали 5-процентнов снижение цен на куриные яйца и сливочное масло после включения этих товаров в перечень социально значимых. Как известно, соответствующее постановление в начале февраля 2025 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.