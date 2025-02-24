Каллас увидела российские нарративы в риторике Трампа

Каллас: В заявлениях Трампа по Украине сильно представлены российские нарративы

В заявлениях администрации президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине «сильно представлены российские нарративы». Такое мнение выразила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Если наблюдать за последними посланиями из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены», — ответила глава евродипломатии на вопрос о том, действует сейчас администрация Трампа в интересах «свободного мира» или в интересах Москвы.

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным ощущением заявления о том, что американский лидер занял «пророссийскую» позицию.

19 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции Трампа на хамство европейских союзников США. В частности, он добавил, что глава Белого дом «достаточно интеллигентно» ведет себя, когда разговаривает со своими партнерами из Европы.