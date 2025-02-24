Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 24 февраля 2025Мир

Каллас увидела российские нарративы в риторике Трампа

Каллас: В заявлениях Трампа по Украине сильно представлены российские нарративы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В заявлениях администрации президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине «сильно представлены российские нарративы». Такое мнение выразила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Если наблюдать за последними посланиями из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены», — ответила глава евродипломатии на вопрос о том, действует сейчас администрация Трампа в интересах «свободного мира» или в интересах Москвы.

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным ощущением заявления о том, что американский лидер занял «пророссийскую» позицию.

19 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции Трампа на хамство европейских союзников США. В частности, он добавил, что глава Белого дом «достаточно интеллигентно» ведет себя, когда разговаривает со своими партнерами из Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

      60-летний россиянин попал под грузовой поезд и выжил

      В ЦБ упрекнули банки в недостаточной работе с заблокированными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше