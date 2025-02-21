В Кремле отказались считать позицию Трампа пророссийской

Песков: Кремль не считает позицию администрации Трампа пророссийской

Кремль не считает позицию администрации президента США Дональда Трампа пророссийской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я думаю, это неправильное ощущение», — заявил Песков в ответ на вопрос, заняло ли новое американское руководство «пророссийскую и антиукраинскую» позицию.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что ему неизвестно о якобы проходивших тайных переговорах российских и американских представителей в Швейцарии.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп поменял свою позицию по планам закончить конфликт на Украине за сутки, так как стал получать больше информации по этому вопросу.