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12:58, 21 февраля 2025Мир

В Кремле отказались считать позицию Трампа пророссийской

Песков: Кремль не считает позицию администрации Трампа пророссийской
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Кремль не считает позицию администрации президента США Дональда Трампа пророссийской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я думаю, это неправильное ощущение», — заявил Песков в ответ на вопрос, заняло ли новое американское руководство «пророссийскую и антиукраинскую» позицию.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что ему неизвестно о якобы проходивших тайных переговорах российских и американских представителей в Швейцарии.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп поменял свою позицию по планам закончить конфликт на Украине за сутки, так как стал получать больше информации по этому вопросу.

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