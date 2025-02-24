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06:31, 24 февраля 2025Из жизни

Подписчики назвали объявившую о беременности после секса с 100 мужчинами модель лгуньей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Лили Филлипс

Лили Филлипс. Фото: @lilyphillip_s

24-летнюю британскую порномодель Лили Филлипс назвали лгуньей после сообщений о беременности. Об этом пишет Marca.

Филлипс опубликовала в соцсети несколько фото и видео с упоминанием беременности. На одном из них, подписанном словами «Это официально», она демонстративно держится за живот. Подпись к другому видео гласит «Больше не секрет». Модель также поделилась фотографией двух тестов на беременность, один из которых выглядит положительным. Филлипс известна секс-марафоном, который она устроила в октябре 2024 года. За сутки она успела заняться сексом со 101 мужчиной.

Многие подписчики не поверили Филлипс. «Симулировать беременность — это низость», — говорится в одном из комментариев. Другой пользователь написал: «Надеюсь, это не фейк, потому что тогда это будет довольно дурацкая шутка». «Если это фейковая новость, вы в очередной раз разрушите имидж создателей контента и покажете, как далеко они готовы зайти ради денег и просмотров», — заявил третий.

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Другие пользователи ссылались на недавние фотографии Филлипс, где у нее плоский живот, и отмечали, что фото с округлившимся животом могло быть сделано при помощи нейросети.

Ранее сообщалось, что порномодель Бонни Блю, в начале января переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, опубликовала в соцсети несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность. Официальных объявлений она, в отличие от Филлипс, пока не делала.

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