Минобороны заявило о пожаре в корпусе военно-медицинской академии в Петербурге

Минобороны: В корпусе военно-медицинской академии в Петербурге произошел пожар

В корпусе военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили в Ленинградском военном округе, передает РИА Новости.

Там уточнили, что пожар начался около 4.45 по московскому времени. Огонь распространился по помещению корпуса академии, которая находится на реконструкции.

«Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — отчитались в Министерстве обороны.

Военно-медицинская академия располагается в здании Обуховской больницы на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, о пожаре в котором стало известно в понедельник, 24 февраля. Больница является одной из старейших городских больниц России. Свое имя она получила, так как находилась рядом с Обуховским проспектом, который впоследствии стал частью нынешнего Московского проспекта.