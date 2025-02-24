Названы риски при покупке квартиры в рассрочку

Риелтор Назарычев: Жилье в рассрочку могут продавать по завышенным ценам

Покупка квартиры в рассрочку, на первый взгляд кажущаяся выгодной, может обернуться финансовыми потерями. Риски при приобретении жилья таким образом россиянам назвал эксперт рынка недвижимости, генеральный директор Roomba-service Алексей Назарычев в разговоре с aif.ru.

По словам риелтора, рассрочка хорошо подходит тем, кто умеет планировать бюджет и имеет подушку безопасности. Однако часто в силу отсутствия процентов и высоких темпов инфляции застройщики могут изначально продавать объекты по завышенным ценам, сводя на нет выгоду от такого финансового инструмента для покупателя. «Неприятен уже сам факт переплаты, кроме того, продать ее в случае невозможности выплаты за стоимость покупки будет крайне сложно», — объяснил Назарычев.

Другой «подводный камень» при покупке квартиры в рассрочку — большая часть рассрочек предоставляется лишь до завершения строительства, и если приобретать квартиру за несколько месяцев до этого, платежи будут большими и тем самым неподъемными для некоторых граждан. Тем, кто не рассчитал свои финансовые возможности, может понадобиться кредит, что приведет к новым расходам, а в случае, если получить его не удастся, высок риск расторжения договора с застройщиком.

Помимо этого, рассрочка несет в себе риски и для застройщиков. Строители не оценивают платежеспособность клиента, гарантий своевременных выплат нет, пояснил эксперт. При рассрочке счета эскроу наполняются медленно, это влияет на ставку проектного финансирования и на финансовую модель всего проекта. «А в случае проблем с оплатой у клиента застройщик понесет расходы, связанные с возвращением квартиры на баланс и возвращением денежных средств с эскроу-счетов», — объяснил эксперт. В связи с этим большое количество рассрочек при неблагоприятных условиях может принести серьезные неприятности для рынка жилья. В заключение Назарычев посоветовал россиянам тщательно подумать перед тем, как брать квартиру в рассрочку.

Ранее в феврале стало известно, что по итогам 2024 года продажи элитных новостроек в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, в том числе за счет действия специальных программ рассрочек от застройщиков.