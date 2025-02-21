Россияне раскрыли причину нежелания покупать новое жилье

РОКВУЛ: Россияне отказались от покупки квартир в пользу ремонта

Россияне отказались от покупки новых квартир в пользу ремонта уже существующих. Причину нежелания приобретать недвижимость раскрыли участники исследования компании РОКВУЛ, с результатами которого ознакомился портал РИАМО.

По данным специалистов, заняться переустройством жилья в 2025 году планируют 64 процента опрошенных — на 9 процентов больше, чем годом ранее. При этом 35 процентов собираются ремонтировать свое текущее жилье.

Приобрести готовый дом или участок хотят 22 процента респондентов, а квартиру — 7 процентов. Эксперты уточнили, что это на 3 процента меньше, чем в 2024-м. При этом россияне все чаще стали интересоваться частными домами — на них действует льготная ипотека, можно свободно выбирать планировку и размер жилья.

Ранее рынку недвижимости в России предрекли проблемы из-за массового банкротства застройщиков. Сейчас рынок столкнулся с затовариванием — около 60 процентов квартир остаются нераспроданными, отметили эксперты. При этом девелоперы не стремятся делать скидки на жилье, даже несмотря на снижение спроса. Застройщикам проще объявить себя банкротами, чем выполнять обязательства перед пайщиками, считают специалисты.