Новости о возвращении голливудских студий в Россию прокомментировали

Алексей Воронков опроверг скорое возвращение голливудских фильмов в Россию

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать возвращения крупных голливудских студий в российские кинотеатры. Его слова передает «НСН».

По его словам, пока рано говорить, что переговоры о приходе компаний западной киноиндустрии в Россию начнутся в ближайшее время.

«Информации о переговорах нет, никаких движений. В 2023 и 2024 у нас выходили западные фильмы, но либо категории "Б", либо фестивальные. Есть два аспекта: как быстро они будут возвращаться и как быстро их пустят обратно», — заявил Воронков.

Известно, что до конца 2025 года в официальный прокат на территории России выйдут минимум 42 американских фильма. Об этом пишет газета «Известия». Сообщается, что российские дистрибьюторы допускают возвращения голливудских студий в связи с новым этапом отношений России и США.

Ранее стало известно, что российская актриса сравнила фильм независимого американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с порнофильмом. Ольга Будина заявила, что создатели картины, в которой снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, переместили сознание зрителей «в трусы героям ленты».