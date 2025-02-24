Российская актриса сравнила «Анору» с порнофильмом

Актриса Ольга Будина заявила о сходстве «Аноры» с порнофильмами

Звезда сериала «Граница. Таежный роман» Ольга Будина сравнила номинированную на «Оскар» картину «Анора» с порнофильмами. Ее комментарий приводит NEWS.ru.

По словам артистки, создатели «Аноры» переместили сознание зрителей «в трусы героям ленты», из-за чего картина с участием российских актеров стала похожа на порнофильм. «Это не искусство, а культивирование низких страстей и уничтожение человеческого достоинства», — заявила Будина, добавив, что в подобном кино отсутствует какая-либо художественная ценность.

Картина «Анора» номинирована на «Оскар» в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

Ранее Будина заявила, что России нужно отказаться от участия в присуждении премии «Оскар». По мнению актрисы, премия Американской киноакадемии не несет художественной ценности, поскольку западная идеология отличается от российской. «Нам на "Оскар" наплевать и растереть», — заявила Ольга.