Победившая в Германии ХДС исключила сотрудничество с одной правящей партией

Победившая в Германии партия ХДС исключила сотрудничество с Союз 90/Зеленые

Победивший в Германии блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) исключил сотрудничество с партией «Союз 90/Зеленые», которая на данный момент времени является правящей и входит в правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей победившей силы.

«Зеленые показали за четыре года, на что они способны (...) Вы же видели, как она [глава МИД Германии Анналера Бербок] себя вела с китайцами, назвав их лидера [председателя КНР Си Цзиньпина] диктатором. Такая внешняя политика обречена на провал», — приводит агентство слова одного из представителей блока ХДС/ХСС.

При этом уточняется, что победившие правоцентристы не хотят сотрудничества и с «Альтернативой для Германии». В связи с этим, наиболее вероятным раскладом является формирование правительства совместно с правящей Социал-демократической партии (СДПГ). Аналогичная коалиция существввала ФРГ в последнее правительство Ангелы Меркель.

Ранее журнал Politico сообщал, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике Олафа Шольца. Дополнительно уточняется, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Украины», который боится «пересекать красные линии с Путиным».