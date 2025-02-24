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18:27, 24 февраля 2025Россия

Предотвращены удары ВСУ по трем регионам России

Минобороны России: Шесть БПЛА ВСУ сбиты в Орловской, Брянской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 16:15 до 17:00 по московскому времени дежурные военные перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Четыре из них сбили в Орловской области, еще по одному — в Брянской и Курской областях. Информация о районах поражения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что средства ПВО уничтожили над регионом воздушные цели. Объекты сбиты над Белгородским и Борисовским районами, а также над областной столицей.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 февраля дежурными военными уничтожены 22 беспилотника ВСУ. 16 дронов сбиты над Орловской областью, 3 — над Брянской, 2 — над Рязанской и 1 — над Крымом.

ЖЗЛ
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