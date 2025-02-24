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17:53, 24 февраля 2025Россия

Над столицей российского региона уничтожили воздушные цели

Гладков: Средства ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородской областью
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушные цели над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, воздушные цели сбиты над Белгородским и Борисовским районами, а также над областной столицей. Какие именно объекты и в каком количестве поражены российскими военными, не уточняется.

Гладков добавил, что информация о пострадавших и повреждениях не поступала. На местах работают все оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с 14:00 до 15:30 по московскому времени шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами. Четыре летательных аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
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