Над столицей российского региона уничтожили воздушные цели

Гладков: Средства ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушные цели над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, воздушные цели сбиты над Белгородским и Борисовским районами, а также над областной столицей. Какие именно объекты и в каком количестве поражены российскими военными, не уточняется.

Гладков добавил, что информация о пострадавших и повреждениях не поступала. На местах работают все оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с 14:00 до 15:30 по московскому времени шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами. Четыре летательных аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями.