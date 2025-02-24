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12:00, 24 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог высказался об условиях завершения украинского конфликта

Политолог Жарихин: Временная остановка украинского конфликта неприемлема для РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Временная остановка украинского конфликта является для России неприемлемой, при этом противостояние продолжится без устранения причин случившегося, обозначил политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что прекращение огня без устранения причин конфликта будет грозить последствиями. Специальная военная операция глубоко мотивирована и не могла не начаться, сказал политик. К причинам он отнес госпереворот в Киеве, расширение НАТО, срыв Минских соглашений, а также нарушение прав русскоязычного населения на Украине.

«Причины устранить невозможно, они уже произошли. Он все-таки имел в виду последствия этих причин, которые сейчас мешают полноценному политическому регулированию. Например, последствия военного переворота — это, по сути, неполная легитимность украинской власти. Нужно проведение свободных и альтернативных выборов для того, чтобы украинская власть, наконец, приобрела достаточную легитимность, чтобы участвовать в процессе урегулирования. Должны быть отменены законы, которые препятствовали функционированию других языков на территории Украины, не только русского, кстати, например, венгерского», — высказался политолог.

И только на основе таких решений должна формулироваться, с точки зрения Рябкова, как я понимаю, структура того соглашения, которое действительно создаст возможности для долгосрочного урегулирования, а не просто остановки военных действий

Владимир Жарихинполитолог

В противном случае противостояние будет продолжаться, убежден эксперт. Остановить его, не устранив причины, означает, позволить украинской стороне прийти в себя, сформировать силы и начать воевать снова, поделился собеседник «Ленты.ру».

«Для России это не является приемлемым, то есть просто остановка военных действий без сопутствующих условий, которые позволят эту остановку сделать длительной и полноценной», — заключил Жарихин.

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Ранее член российской делегации на прошедших переговорах России и США в Эр-Рияде и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что пока рано говорить о достижении компромисса между Москвой и Вашингтоном.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года. По его словам, завершить конфликт необходимо во избежание третьей мировой войны, которая «не так далеко».

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