Политолог высказался об условиях завершения украинского конфликта

Политолог Жарихин: Временная остановка украинского конфликта неприемлема для РФ

Временная остановка украинского конфликта является для России неприемлемой, при этом противостояние продолжится без устранения причин случившегося, обозначил политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что прекращение огня без устранения причин конфликта будет грозить последствиями. Специальная военная операция глубоко мотивирована и не могла не начаться, сказал политик. К причинам он отнес госпереворот в Киеве, расширение НАТО, срыв Минских соглашений, а также нарушение прав русскоязычного населения на Украине.

«Причины устранить невозможно, они уже произошли. Он все-таки имел в виду последствия этих причин, которые сейчас мешают полноценному политическому регулированию. Например, последствия военного переворота — это, по сути, неполная легитимность украинской власти. Нужно проведение свободных и альтернативных выборов для того, чтобы украинская власть, наконец, приобрела достаточную легитимность, чтобы участвовать в процессе урегулирования. Должны быть отменены законы, которые препятствовали функционированию других языков на территории Украины, не только русского, кстати, например, венгерского», — высказался политолог.

И только на основе таких решений должна формулироваться, с точки зрения Рябкова, как я понимаю, структура того соглашения, которое действительно создаст возможности для долгосрочного урегулирования, а не просто остановки военных действий Владимир Жарихин политолог

В противном случае противостояние будет продолжаться, убежден эксперт. Остановить его, не устранив причины, означает, позволить украинской стороне прийти в себя, сформировать силы и начать воевать снова, поделился собеседник «Ленты.ру».

«Для России это не является приемлемым, то есть просто остановка военных действий без сопутствующих условий, которые позволят эту остановку сделать длительной и полноценной», — заключил Жарихин.

Ранее член российской делегации на прошедших переговорах России и США в Эр-Рияде и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что пока рано говорить о достижении компромисса между Москвой и Вашингтоном.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года. По его словам, завершить конфликт необходимо во избежание третьей мировой войны, которая «не так далеко».

