Российский полицейский захотел помириться с возлюбленной и угрожал ей суицидом

Полицейский из КБР пытался покончить с собой при девушке, чтобы избежать разрыва

Полицейский из Кабардино-Балкарской республики (КБР) захотел помириться с возлюбленной и угрожал ей суицидом, чтобы избежать разрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 37-летний мужчина подкараулил девушку для разговора посреди рабочего дня, а когда услышал об их окончательном расставании, решил покончить с собой. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, он не выжил.

Предварительно, на днях полицейский писал о своих планах сыну возлюбленной.

Уточняется, что девушка руководит домом культуры в одном из поселков республики. Прошлым летом мужчина сделал ей предложение, но возлюбленная завела роман на стороне.

Ранее городской суд Сургута приговорил к трем годам условно бывшую старшую медсестру травматологической больницы, доведшую подчиненную до суицида.