В канализации нашли аллигаторов

В канализации города Гейнсвилл во Флориде обнаружили аллигаторов

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что в ливневой канализации американского города Гейнсвилл, штат Флорида, обитают 35 различных видов животных. Об этом сообщает издание The People.

Чтобы найти и пересчитать обитателей канализации, ученые установили на 33 стоках 39 камер с датчиками движения и собирали данные около двух месяцев. Некоторые камеры пострадали от ливней, другие — стащили еноты, но даже по уцелевшим было ясно, что стоки кишат живностью.

«Это было похоже на мультфильм про черепашек-ниндзя, — утверждает один из авторов исследования Алан Айвори. — Удивительное количество животных». В кадр попали броненосцы, лягушки, еноты и семь видов пресмыкающихся. Самой распространенной рептилией оказался американский аллигатор.

По мнению исследователей, их наблюдения продемонстрировали тенденцию к освоению животными «искусственно измененных сред» по мере роста урбанизации. Они отмечают, что, в отличие от хорошо изученных моделей передвижения крыс, перемещения других животных, использующих туннели, исследованы гораздо меньше.

Американские аллигаторы редко вырастают длиннее, чем 3,4 метра в длину. Известны экземпляры длиной 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

Ранее сообщалось, что на поле для гольфа на базе ВВС США в американском городе Тампа, штат Флорида, заметили огромного аллигатора. Аллигатор оказался хорошо знаком местным жителям, которые зовут его Элвисом. Его длину оценивают в 3,7 метра.