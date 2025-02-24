В МИД России высказались о мирном плане Трампа по Украине

Рябков: Понимания мирного плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Понимания того, что представляет собой «мирный план» президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, после проведения российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не появилось. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На сегодня большего понимания у России не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью отметить стремление США продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что необходим поиск долгосрочного решения, которое «обязательно должно включать» преодоление первопричин украинского кризиса.

18 февраля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация объяснила представителям США на переговорах в Эр-Рияде, что членство Украины в НАТО является неприемлемым для Москвы. Он назвал подобные действия прямой угрозой интересам и суверенитету России.

Позже дипломат указал на то, что Трамп «пока является единственным» западным лидером, который публично заявил о том, что одной из первопричин украинского кризиса является линия предыдущей американской администрации по втягиванию Украины в НАТО.