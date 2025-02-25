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12:22, 25 февраля 2025Россия

Армия России ударила по военным аэродромам Украины

Минобороны России заявило об ударе по инфраструктуре военных аэродромов Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что атака проведена высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. «Цели удара достигнуты», — констатировали в ведомстве.

В Минобороны России добавили, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия также поразили места производства украинских беспилотных летательных аппаратов и пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в 144 районах.

Ранее в ведомстве отчитались, что с 15 по 21 февраля российские войска нанесли 11 ударов групповых ударов, поразив украинские объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

ЖЗЛ
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