Два россиянина получили сроки за истязания школьницы

Во Владимирской области россиянам дали срок за издевательства над школьницей

Во Владимирской области двух россиян 2006 и 2007 года рождения приговорили к двум с половиной годам колонии за истязание и самоуправство в отношении 16-летней школьницы. Об этом во вторник, 25 февраля, Ленте.ру сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России Евгения Горская.

По данным следствия, 22-23 января молодые люди вместе с потерпевшей и еще одной знакомой выпили алкоголь в квартире на улице Элеваторная. Один из присутствующих в какой-то момент из личной неприязни ударил школьницу по голове. После чего к издевательствам присоединились все остальные. Они заставили девочку раздеться, били ее и обливали водой.

Все свои действия несовершеннолетние садисты снимали на камеру мобильного телефона. Позже они распространили видео с издевательствами среди знакомых и выложили в сеть интернет.

Ранее в Подмосковье школьницы избивали сверстницу и снимали происходящее на видео.