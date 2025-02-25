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20:57, 25 февраля 2025Силовые структуры

Два россиянина получили сроки за истязания школьницы

Во Владимирской области россиянам дали срок за издевательства над школьницей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владимирской области двух россиян 2006 и 2007 года рождения приговорили к двум с половиной годам колонии за истязание и самоуправство в отношении 16-летней школьницы. Об этом во вторник, 25 февраля, Ленте.ру сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России Евгения Горская.

По данным следствия, 22-23 января молодые люди вместе с потерпевшей и еще одной знакомой выпили алкоголь в квартире на улице Элеваторная. Один из присутствующих в какой-то момент из личной неприязни ударил школьницу по голове. После чего к издевательствам присоединились все остальные. Они заставили девочку раздеться, били ее и обливали водой.

Все свои действия несовершеннолетние садисты снимали на камеру мобильного телефона. Позже они распространили видео с издевательствами среди знакомых и выложили в сеть интернет.

Ранее в Подмосковье школьницы избивали сверстницу и снимали происходящее на видео.

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