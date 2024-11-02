Российские школьницы избили сверстницу и сняли происходящее на видео

В Подмосковье школьницы избивали сверстницу и снимали происходящее на видео

В Подмосковье школьницы избивали сверстницу и снимали происходящее на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Балашиха Life».

На опубликованных кадрах видно, как одна из девочек стоит на коленях, а другая бьет ее по лицу. Рыдающая школьница просит не бить ее, тогда подросток начинает наносить удары ногами по спине.

«Тебе же больнее будет. А потом ты на коленях пообещаешь, что гулять с нами больше не будешь. Мы умеем бить без синяков», — произносит одна из избивающих школьниц.

После нескольких минут издевательств девочки захотели отрезать своей жертве волосы, попробовали сделать это ножом, однако это не у них получилось. Одна из нападавших предложила вырвать волосы, но другая сказала, что ей якобы жаль девочку, после чего продолжила бить ее ногами.

Как пишет MSK1.RU, у пострадавшей выявили множественные травмы. В ситуации разбирается полиция. Школьниц, которые избили сверстницу, поставили на профилактический учет.

Ранее в Свердловской области подростки поставили девочку на колени и пригрозили ей сексуальным насилием. Подростки также снимали издевательства на видео.