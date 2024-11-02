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10:39, 2 ноября 2024Россия

В России подростки поставили девочку на колени и пригрозили ей сексуальным насилием

В Свердловской области подростки издевались над сверстниками, ставя их на колени
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области пожаловались на издевающихся над сверстниками подростков. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Местные жители рассказали, что школьники прогуливают занятия и ставят на колени тех, кто отказывается с ними дружить.

На видео, снятом одним из детей, компания издевается над девочкой. Голос за кадром дает команду мальчикам, чтобы те были готовы совершить акт сексуального насилия над ней.

По словам пострадавших, лидер группы агрессивных подростков — 13-летняя девочка. Недавно школьники разбили нос и губу сверстнице. Ее мать обратилась за помощью в полицию.

Ранее в Башкирии подростки поставили девочку на колени из-за ее прошлого поступка. «Это карма», — говорит ей голос за кадром. Девочку унизили из-за долга в три тысячи рублей.

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