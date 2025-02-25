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20:52, 25 февраля 2025Экономика

Индийская рупия и рубль стали стоить почти одинаково

Reuters: ЦБ Индии провел интервенции в поддержку рупии
Дмитрий Воронин

Фото: Jayanta Dey / Reuters

ЦБ Индии, вероятно, провел интервенцию для поддержки курса нацвалюты после того, как он опустился ниже 87 рупий за доллар. Об этом со ссылкой на данные трейдеров сообщает Reuters.

По данным агентства, по итогам действий регулятора, предпринятых на фоне повышенного спроса на американскую валюту, курс, доходивший до 87,25 за доллар, к полудню по московскому времени скорректировался до 87,14. На момент написания материала он по данным Investing составлял 87,07 рупии за доллар.

Тем временем официальный курс продолжающего укрепляться рубля достиг 25 февраля 86,63 за доллар, оказавшись таким образом практически на одних позициях с индийской валютой — рупия и рубль стали стоить почти одинаково.

Ранее стало известно, что курс подскочил выше 87 рупий за доллар на фоне повышения американских импортных пошлин в отношении Канады, КНР и Мексики. Рубль напротив называют самой эффективной валютой на развивающихся рынках в начале года. Его рост западные СМИ увязывают с действиями Дональда Трампа, «резко изменившего политику» страны в отношении РФ.

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