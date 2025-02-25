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18:35, 25 февраля 2025Мир

На Западе заявили об ослабевании статуса Европы в мировой политике

Foreign Affairs: Статус Европы в мировом политике продолжает ослабевать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Статус Европы в мировой политике продолжает ослабевать. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Уже ослабленная концепция "Запада" продолжит исчезать, а, следовательно, ослабнет и статус Европы, которая в постхолодной войне была партнером Вашингтона в представлении "западного мира"», — говорится в материале.

Как отмечает журнал, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. «Укрепление этого порядка, который распадается уже много лет, ляжет на плечи Европы — разрозненной конфедерации государств, не имеющей армии и практически не обладающей организованной силой», — заключили авторы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз (ЕС) далек от сбалансированного подхода к украинскому конфликту. Он выразил надежду, что по итогам американо-европейских контактов «как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу».

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