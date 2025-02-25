Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:09, 25 февраля 2025Путешествия

Несколько летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы

Sochi Today: Самолеты, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за снега
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Несколько самолетов, летевших в аэропорт Сочи, вынужденно ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Today.

Уточняется, что шесть воздушных судов сменили точку прибытия из-за сильного снегопада в курортном городе. Еще 16 бортов задержались в авиагавани Сочи.

Накануне сочинский аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде и продолжает обслуживание пассажиров. Отмечается, что в понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, в курортном городе и на федеральной территории Сириус будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полпред Путина спрогнозировал завершение горячей фазы СВО

      Внешность Арианы Гранде на вручении премии напугала фанатов

      Экс-главный санитарный врач России назвал самый благоприятный период для зачатия детей

      В ВТБ предсказали ключевую ставку на 2025 год

      В Польше заявили о единогласном нежелании отправлять войска на Украину

      Вероятность мартовских морозов в Москве оценили

      Участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 90-х

      «Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

      Еще один регион России ограничит продажу алкоголя

      На Солнце произошел самый мощный выброс плазмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше