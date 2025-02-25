Несколько летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы

Sochi Today: Самолеты, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за снега

Несколько самолетов, летевших в аэропорт Сочи, вынужденно ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Today.

Уточняется, что шесть воздушных судов сменили точку прибытия из-за сильного снегопада в курортном городе. Еще 16 бортов задержались в авиагавани Сочи.

Накануне сочинский аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде и продолжает обслуживание пассажиров. Отмечается, что в понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, в курортном городе и на федеральной территории Сириус будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия.