Пленный ВСУ Рукан: На Украине идет отмывание денег из военной помощи

В военном конфликте на Украине идет отмывание денег, поступающих республике. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Рукан, передает Минобороны России.

По словам мужчины, он не хотел воевать, а из его подразделения осталось всего десять процентов человек от первоначального состава. Он добавил, что миллиарды долларов, поступающие Украине, уходят в неизвестном направлении. Рукан убежден, что на фронте гибнут простые люди, а олигархи живут на ворованные деньги.

«Ни одного богатого человека на войне нет. Все, кто при деньгах, они давно уже живут в Европе», — заключил пленный.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании сообщила, что западная военная помощь Украине пропадает еще до попадания в воинские части из-за коррупции в стране. Так, некоторые грузовики с военными грузами иногда исчезают, не доезжая до полигонов ВСУ, а автомобили прибывают в части без каких-либо деталей, включая ремни безопасности.