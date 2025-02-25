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18:20, 25 февраля 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал об отмывании денег из военной помощи Украине

Пленный ВСУ Рукан: На Украине идет отмывание денег из военной помощи
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В военном конфликте на Украине идет отмывание денег, поступающих республике. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Рукан, передает Минобороны России.

По словам мужчины, он не хотел воевать, а из его подразделения осталось всего десять процентов человек от первоначального состава. Он добавил, что миллиарды долларов, поступающие Украине, уходят в неизвестном направлении. Рукан убежден, что на фронте гибнут простые люди, а олигархи живут на ворованные деньги.

«Ни одного богатого человека на войне нет. Все, кто при деньгах, они давно уже живут в Европе», — заключил пленный.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании сообщила, что западная военная помощь Украине пропадает еще до попадания в воинские части из-за коррупции в стране. Так, некоторые грузовики с военными грузами иногда исчезают, не доезжая до полигонов ВСУ, а автомобили прибывают в части без каких-либо деталей, включая ремни безопасности.

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