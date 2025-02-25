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03:30, 25 февраля 2025Из жизни

Порномодель проспонсировала футбольный клуб в пику переспавшей со 1057 мужчинами коллеге

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @xxbellegracexx

Порномодель из Великобритании впервые проспонсировала футбольный клуб. Об этом пишет YorkshireLive.

29-летняя Белль Грейс создала аккаунт на платформе OnlyFans в 2020 году. Она быстро обрела популярность и утверждает, что за четыре года заработала больше двух миллионов фунтов стерлингов (около 223 миллионов рублей). Недавно Грейс решила потратить часть состояния на благое дело и выступила спонсором благотворительного футбольного клуба Supporting Charities FC.

В команде играют бывшие профессиональные спортсмены, а также местные знаменитости. Они собирают средства во время матчей, а затем передают их благотворительным фондам. Грейс оплатила комплект футбольной формы для игроков. Теперь на черно-голубых футболках Supporting Charities FC стоит ее имя и ссылка на ее аккаунт. При этом Грейс утверждает, что решила сотрудничать с клубом в пику своей коллеге Бонни Блю, которая недавно переспала с 1057 мужчинами во время секс-марафона и получила мировую известность.

По словам Грейс, порномоделям необязательно идти на скандальные акции, чтобы преуспеть.

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Ранее сообщалось, что порномодель Бонни Блю, в начале января переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, опубликовала в соцсети несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность. Официальных объявлений она, в отличие от Филлипс, пока не делала.

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