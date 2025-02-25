Россиян предупредили о новой схеме оплаты электроэнергии

Финансист РЭУ Осянин заявил о переходе на оплату за свет по заявленной мощности

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал, что Минэнерго намерено внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Осянин уточнил, что Минэнерго хочет ввести оплату счетов за свет по заявленной мощности. Он также напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам. Сейчас Минэнерго планирует сдержать рост цен.

«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — отметил он.

Ранее россиянам назвали способы защититься от поддельных квитанций за ЖКУ. Так, стоит отказаться от спонтанного сканирования QR-кодов на платежках, поскольку они могут вести на фишинговые сайты.