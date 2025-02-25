Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:28, 25 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о новой схеме оплаты электроэнергии

Финансист РЭУ Осянин заявил о переходе на оплату за свет по заявленной мощности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал, что Минэнерго намерено внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Осянин уточнил, что Минэнерго хочет ввести оплату счетов за свет по заявленной мощности. Он также напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам. Сейчас Минэнерго планирует сдержать рост цен.

«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — отметил он.

Ранее россиянам назвали способы защититься от поддельных квитанций за ЖКУ. Так, стоит отказаться от спонтанного сканирования QR-кодов на платежках, поскольку они могут вести на фишинговые сайты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      Пять молодых людей обвинили в попытке теракта в воинской части

      Россиянам назвали неочевидный способ избавиться от головной боли

      Названы ключевые отличия в подходе к работе у зумеров и миллениалов

      Захарова удивилась поведению Франции и Британии в ООН

      В США выразили надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

      Тревел-блогер раскрыл истинное отношение тайских женщин к российским мужчинам

      Россиян предупредили о новой схеме оплаты электроэнергии

      Трамп удивился вопросу о помощи в восстановлении Украины

      ИИ оказался не способен заменить программистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше