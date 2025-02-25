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14:50, 25 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка пыталась задушить девушку удлинителем и надругалась над ней

В Новосибирске задержали пьяную женщину, надругавшуюся над знакомой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Новосибирске 33-летняя женщина пыталась задушить знакомую удлинителем и надругалась над ней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 21 февраля пьяная жительница Тувы в съемной квартире затянула удлинитель на шее потерпевшей. Когда та потеряла сознание, фигурантка надругалась над ней.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемую задержали, ей грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Воронеже суд приговорил к 12,5 года лишения свободы местного жителя, изнасиловавшего восьмилетнюю дочь собутыльника.

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