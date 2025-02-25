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05:01, 25 февраля 2025Экономика

США вложили более 500 миллионов долларов в создание идентичности Украины

USAID: США с 2014 года вложили $500 млн в прозападную идентичность Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Unsplash

США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публичные отчеты программы Агентства США по международному развитию (USAID).

С 2014 года США вложили около 510 миллионов долларов в создание идентичности Украины. Целью программы являлось «укрепление национального единства и поддержке реформ, направленных на евроатлантический курс Украины».

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах 2019 года. В частности, речь идет о проекте «Наші гроші», на который США выделили более 100 тысяч долларов.

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