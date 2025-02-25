Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 25 февраля 2025Мир

В Британии призвали принять участие в мирном процессе по Украине

В Британии призвали принять участие в мирном процессе по Украине вместо угроз
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Британия должна принять участие в мирном процессе по Украине вместо угроз отправки туда вооруженных сил. Об этом в статье для Guardian заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски.

«Британия и ее европейские партнеры должны начать взрослый разговор с руководством Украины, с Владимиром Зеленским, а также с его возможными преемниками, о мире, который Киев мог бы заключить, и который Европа была бы готова поддержать», — призвал политик.

Скидельски указал на ошибочность мышления британского правящего класса, который видел единственным приемлемым условием мира — победу Украины, при этом не выражая готовность «сделать все возможное» для ее обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские операторы беспилотников показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу. Она завалена выжженной техникой ВСУ

      На Западе рассказали о подготовке США к выводу войск из Европы

      В России предложили консервировать пустующие жилые дома

      На Западе заявили о потере Зеленским контроля над властью

      Обвал облицовки с жилого дома в российском городе попал на видео

      На Украине снесли памятник русскому государю

      В Москве резко подорожало самое дешевое жилье для аренды

      Стало известно о подготовке Киевом репрессий против командования ВСУ

      В Британии призвали принять участие в мирном процессе по Украине

      Россиян предостерегли от покупки китайских пикапов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше