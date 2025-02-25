В Британии призвали принять участие в мирном процессе по Украине вместо угроз

Британия должна принять участие в мирном процессе по Украине вместо угроз отправки туда вооруженных сил. Об этом в статье для Guardian заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски.

«Британия и ее европейские партнеры должны начать взрослый разговор с руководством Украины, с Владимиром Зеленским, а также с его возможными преемниками, о мире, который Киев мог бы заключить, и который Европа была бы готова поддержать», — призвал политик.

Скидельски указал на ошибочность мышления британского правящего класса, который видел единственным приемлемым условием мира — победу Украины, при этом не выражая готовность «сделать все возможное» для ее обеспечения.