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08:49, 24 февраля 2025Мир

Великобритания запретит въезд всем крупным политикам России

The Times: Британия запретит въезд всем крупным политикам и чиновникам России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Великобритания хочет запретить въезд всем крупным политикам, чиновникам и менеджерам из России в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

«Чтобы оказать давление на российскую элиту, Министерство внутренних дел объявило, что всем местным и федеральным министрам, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний будет запрещен въезд в страну», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что подобные ограничения вводились уже ранее. Подчеркивается, что одной из целей подобных мер является протест со стороны Великобритании против политики президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее журнал Politico сообщал, что чиновники Европейского союза (ЕС) и лидеры ряда стран сообщества приедут в Киев, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа и выразить недовольство его позицией по конфликту на Украине. В частности, в состав делегации войдут глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, а также лидеры Испании, стран Северной Европы и Балтии и представители ряда стран НАТО, например, Канада.

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