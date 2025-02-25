В январе в Москве на 31% вырос спрос на новостройки бизнес-класса

В Москве взлетел спрос на новостройки бизнес-класса. В январе 2025 года девелоперы реализовали 110 тысяч квадратных метров такой недвижимости, что стало рекордом за последние десять лет, передает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции девелопера Forma.

Продажи такого жилья на 31 процент превысили показатели того же месяца в 2024-м, указали аналитики. Московский рынок первичной недвижимости сейчас в целом демонстрирует рост: объем продаж в январе увеличился на 234 тысячи квадратных метров (плюс 28 процентов к январю прошлого года). Активность, наблюдавшаяся на рынке в январе 2025-го, соответствовала уровню декабря, что нехарактерно для начала года.

Свою роль сыграли окончание срока вкладов под высокий процент, сохранение уровня ключевой ставки и проинфляционные ожидания населения, пояснила директор по аналитике компании Forma Ольга Павлик. Многие сделки заключали инвесторы в проектах на ранней стадии строительства, что стало драйвером и для нового проекта бизнес-класса от самого застройщика — жилого квартала PAVE в Даниловском районе.

Объект, состоящий из шести корпусов переменной этажности, три из которых будут представлены башнями-доминантами, планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года. Его общая площадь составит 78,9 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 47,7 тысячи «квадратов». Площадь квартир будет варьироваться от 28 до 156,4 квадратного метра, в подземном паркинге разместится 503 машино-места.

По словам Павлик, всего в столичных новостройках в 2024 году было продано 1,6 миллиона «квадратов» недвижимости. При этом доля ипотеки в бизнес-классе варьировалась в зависимости от полугодия: в первом полугодии, до отмены льготных ипотечных программ, она составляла 62 процента, во втором — 39 процентов.

Ранее стало известно, что в Москве взлетели цены на новостройки у транспортных узлов. По данным компании STONE, средняя стоимость квадратного метра рядом с ТПУ в столице достигла 542 тысяч рублей. Прирост составил 32 процента за три года.