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09:02, 25 февраля 2025Россия

Восемь человек вывели из горящего дома в Москве

Shot: Восемь человек вывели из горящего жилого дома на юго-западе Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Восемь человек вывели из горящего жилого дома на улице Академика Варги на юго-западе Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, утром 25 февраля в доме загорелась комната консьержа. Спустя некоторое время пламя перекинулось в подъезд.

К месту происшествия прибыли сотрудники столичных экстренных служб. Они сумели потушить пламя и вывели жильцов. Были спасены восемь человек, в том числе двое детей. Некоторых пришлось выводить с верхних этажей — например, с 12-го.

Ранее пожар произошел в здании Института вычислительной техники имени Лебедева в Москве. Общая площадь возгорания тогда составила 1500 квадратных метров. В МЧС уточнили, что из института самостоятельно эвакуировались 30 человек.

До этого сотрудники МЧС эвакуировали десятки человек при пожаре на северо-западе Москвы на улице Сходненский тупик.

ЖЗЛ
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