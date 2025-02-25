Захарова указала на связь с долгом Украины и требованиями Киева к ЕС

Захарова: Требования Украины к Евросоюзу по сумме равны внешнему долгу Киева

Требования Украины к Европейскому союзу (ЕС) предоставить средства на послевоенное восстановление страны по сумме равны внешнему долгу Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?» — предположила пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к ЕС предоставить помощь на ближайшие 10 лет и указала на связь между долгом страны и требованиями Киева к Евросоюзу. Дипломат подчеркнула, что сумма в 524 миллиарда долларов примерно равна сумме внешнего долга Украины.

Ранее Шмыгаль сообщил Еврокомиссии о необходимости 500 миллиардов евро для восстановления страны. Чиновник подчеркнул, что уже пришло время конфисковать замороженные российские активы, а не только доходы с них.