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15:11, 25 февраля 2025Экономика

Житель российского города решил избавиться от соседки с помощью песен SHAMAN

V102: Житель Волгограда каждое утро включает песни SHAMAN на полную громкость
Мария Черкасова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Волгограда каждое утро включает песни SHAMAN на полную громкость. Об этом сообщает V102.RU в Telegram-канале.

На мужчину в правоохранительные органы пожаловались жители девятиэтажного дома в Красноармейском районе на бульваре Энгельса. Они рассказали, что вынуждены слушать песню «Я русский», а также российский гимн, каждое утро и вечер. «У нас сперва гимн идет раза три, потом "Я русский", потом лай собак, потом какая-то зарубежная музыка. В 9:00 вечера идет гимн России раза три-четыре, потом снова "Я русский" и собаки. И так каждый день. Это продолжается с 5 февраля», — рассказала соседка мужчины по квартире Светлана Кучмина.

Жители дома также рассказали, что сам хозяин установил солнечную батарею, поэтому с музыкальным сопровождением его соседи встают и ложатся спать, как по часам.

В разговоре с «Осторожно, новости», Кучмина поделилась, что делит трехкомнатную квартиру с мужчиной. Изначально жилище было разделено между мамой и отчимом, затем отчим продал долю, появился сосед. Первое время они не ссорились, затем мужчина несколько раз предлагал Кучминой продать жилье. Та отказалась, после чего сосед пригрозил «устроить ад».

Известно, что кроме полиции жители дома написали обращение в администрацию, прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее россиянам дали совет на случай превращения соседями квартиры в зоопарк. На владельцев жилья, которые приютили множество животных и создали для окружающих невыносимые условия, можно подать жалобу, а затем обратиться в суд.

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