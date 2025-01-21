Россиянам дали совет на случай превращения соседями квартиры в зоопарк

Адвокат Мещеров: Из-за антисанитарии в квартире соседей можно выселить через суд

Если соседи превратили квартиру в зоопарк, приютив множество животных и создав для окружающих невыносимые условия, на владельцев жилья можно подать жалобу, а затем обратиться в суд. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат Ринат Мещеров.

Если соседи, например, завели у себя множество кошек, они нарушали права не только соседей, но и животных, которые вынуждены жить в тяжелых условиях. В таких случаях для начала рекомендуется обращаться в управляющую компанию (УК) и органы ветеринарного контроля.

Если сосед не реагирует на замечания, следует обратиться в суд с требованием устранить нарушения правил содержания домашних животных. Если есть подозрения, что в квартире жестоко обращаются с животными, следует обратиться в полицию. Суд может обязать владельца квартиры с «приютом» устранить нарушения содержания. Если требования игнорируют, жилье могут изъять.

Ранее стало известно о москвичке, которая развела у себя дома 90 кошек. Соседи пожаловались на антисанитарию в помещении и плачевное состояние самих животных.