Москвичка развела в квартире 90 кошек

66-летняя жительница Ростокино развела в квартире 90 кошек

На северо-востоке Москвы пенсионерка развела в квартире 90 кошек. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о районе Ростокино, где десяткам питомцев приходится жить в одной квартире в переносках вместе со своей 66-летней хозяйкой. Соседи женщины жалуются на антисанитарию в помещении и плачевное состояние десятков кошек — многие из них больны и слабы, а некоторые едва живы.

Автор публикации утверждает, что москвичка понимает бедственность положения некоторых питомцев, однако отказывается передавать животных волонтерам, а когда те забирают хотя бы некоторых из них, требует возвращать ей их тела.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, активисты создали группу для спасения животных и дальнейшего кураторства. Ситуацией заинтересовалась и Останкинская прокуратура. Акулова призвала кураторов, которые могут позаботиться о спасенных кошках, и всех неравнодушных как можно скорее изъять у женщины оставшихся питомцев.

Ранее жильцы одного из домов на севере Москвы рассказали о жуткой вони из-за более 80 кошек, которых развела хозяйка одной из квартир.