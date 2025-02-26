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11:39, 26 февраля 2025Экономика

Цены на нефть упали до минимума

Стоимость нефти Brent упала до минимальных с начала года уровней
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Globallookpress.com

На фоне инициатив президента США Дональда Трампа относительно скорого завершения боевых действий на Украине цены на нефть перешли к падению, опустившись до минимума с начала года. Стоимость майского фьючерса марки Brent доходила до 72,21 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельский фьючерс на сорт WTI опускался до 68,68 доллара за баррель. По состоянию на 11:00 по московскому времени они скорректировались до 72,56 и 69,13 доллара соответственно, что все равно ниже наблюдавшихся с начала года уровней.

Трамп объявил, что конфликт на территории Украины может закончиться через несколько недель. По оценкам аналитиков, такое решение позволит увеличить предложение за счет беспрепятственных поставок российской нефти.

Дополнительным фактором стало подтверждение главой Белого дома планов ввести 25-процентные торговые пошлины в отношении Мексики и Канады, отложенные в феврале. Если угроза реализуется, то можно будет говорить о сокращении спроса, что дополнительно толкает вниз нефтяные котировки.

Поддержать цены на сырье может усиливающееся давление США на Иран, которое для Трампа является одним из магистральных направлений внешней политики. Объявленные США новые санкции против Ирана, скорее всего, приведут к сокращению предложения.

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