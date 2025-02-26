Пенсионерка довела соседа топотом и получила штраф

Петербуржец обратился в суд из-за круглосуточного топота пожилой соседки

В Санкт-Петербурге житель многоквартирного дома несколько лет страдал из-за топота пожилой соседки сверху. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Речь идет о доме в Красногвардейском районе. По словам мужчины, топот и скрип половиц из соседней квартиры были слышны круглые сутки, из-за чего он не мог спать. Ситуация ухудшалась, когда к женщине приезжали в гости внуки. Петербуржцу пришлось обратиться в суд.

Проверка показала, что индекс звукоизоляции в квартире недопустимо низкий из-за постаревшего напольного покрытия. Суд обязал пенсионерку перестелить пол. Женщина дважды проигнорировала требование и получила штраф, после чего поменяла звукоизолирующие плиты, фанеру и ламинат.

Ранее в Волгограде сосед решил одолеть пенсионерку песнями SHAMANa из-за спора о квартире. Мужчина каждое утро включает в своей части жилья песню исполнителя «Я русский» на полную громкость.