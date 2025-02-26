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11:28, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

Росприроднадзор опроверг данные о загрязнении Финского залива

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

25 февраля в Telegram-канал Shot появилось сообщение о том, что в Финском заливе зафиксировано загрязнение. Утверждалось, что причиной стало гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъёмной платформы «Ваенга», находящейся в порту Усть-Луга. Однако информация оказалась недостоверной.

Оператор «Морстрой», которому принадлежит платформа, опроверг эту информацию. В компании заявили, что все находится в исправном состоянии.

Информацию также опровергли в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. «По сведениям, полученным портом от начальника плавсредства, проведена проверка гидравлической системы самоподъемной платформы «Ваенга», которая не выявила утечек гидравлической жидкости, система герметична. Также осмотрены энергетические установки. Утечек масла не обнаруженоя», — говорится в сообщении ведомства.

Публикация получила широкий охват в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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