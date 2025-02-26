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10:40, 26 февраля 2025Мир

Трамп показал Газу будущего с Нетаньяху на лежаке и жующим хумус Маском

Трамп показал видео с кадрами Газы будущего
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: truthsocial.com

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором демонстрируется его видение будущего сектора Газа. Американский лидер показал эти кадры на своей странице в социальной сети Truth Social.

Видео начинается с вида руин в анклаве, на котором появляется надпись «Газа 2025», а затем следует фраза «Что дальше?». Затем появляются сцены с небоскребами и детьми, смотрящими в небо, с которого падают долларовые купюры.

Далее в ролике появляется американский миллиардер Илон Маск. Он ест хумус на пляже в секторе Газа, а мальчик рядом с ним держит золотой воздушный шар с изображением лица Трампа.

Сам Трамп показан танцующим в ночном клубе. В видео также можно увидеть большую золотую статую президента США. Кроме того, есть кадры, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лежит на шезлонге рядом с Трампом, потягивающим напитки возле бассейна, а на заднем фоне можно увидеть надпись «Трамп Газа».

«Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», — гласят слова песни, сопровождающей ролик.

В начале февраля Трамп заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. Трамп отметил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект.

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